¿Peligra el puntero? Colo Colo cierra 1-1 encuentro con Palestino en el Santa Laura

Vozinha volvió a demostrar su talento en el arco tras numerosos intentos por parte de los Árabes para hacerse con el partido de esta jornada.

Este domingo Colo Colo volvió a la cancha para enfrentarse a Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera, sin embargo, el Cacique mantuvo su nube negra y volvió a dejar escapar puntos tras cerrar 1 a 1 el partido.

Pese a las numerosas atajadas Vozinha, el cuadro albo no se vio muy concentrado en el Santa Laura y tuvieron más de un problema para acercarse al arco contrario.

Con este resultado la brecha entre el Eterno Campeón y la Universidad de Chile se acorta y pone en aprietos al actual puntero, quien sigue intentando quedarse con el título.





Así fue el partido de Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera

Un enérgico comienzo tuvo el Cacique en su encuentro con los Árabes y es que a solo 8 minutos del pitazo inicial Javier Correa marcó el primer gol del partido, y el único de los colocolinos en la jornada.

Sin mayores logros el resto del tiempo, el arquero blanco y negro fue uno de los que más trabajo tuvo en la jornada tras los numerosos intentos del Tino-Tino por anotar un punto.

Sin embargo, a los 82′, cuando ya casi se daba por ganador a Colo Colo, Enzo Roco se quedó con la pelota en el área chica y terminó anotando el 1-1 del final del juego.

Con esto, el Cacique quedó sumando 55 puntos, mientras que Palestino se mantiene en la zona de clasificación a Copa Sudamericana en el puesto 5 de la tabla de posiciones con 38 pts.