Palestino vs Colo Colo: hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Primera 2026

El duelo entre árabes y albos será clave para los objetivos en la recta final del torneo. Revisa aquí todos los detalles para seguirlo en vivo.

Este domingo 25 de octubre, Palestino enfrentará a Colo Colo por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

El compromiso se jugará en el estadio Santa Laura, donde los árabes buscarán sumar una victoria que les permita mantenerse en la lucha por un cupo a copas internacionales.

El Cacique por su parte, intentará reencontrarse con el triunfo para afianzar sus opciones de quedarse con el título.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Palestino vs Colo Colo?

El encuentro entre Palestino y Colo Colo contará con transmisión televisiva a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

¿A qué hora juegan Palestino vs Colo Colo?