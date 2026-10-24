Rangers vs Cobreloa: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Primera B

Los rojinegros llegan con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso y mantener sus opciones de seguir en la categoría, tras caer 4-1 frente a Santiago Wanderers.

En tanto, los loínos intentarán conseguir un triunfo que les permita continuar en la lucha por el título y el ascenso directo a la Liga de Primera.

¿Dónde ver EN VIVO Rangers vs Cobreloa?

El encuentro podrá verse en vivo por streaming a través de HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Cobreloa?

El partido entre Rangers de Talca y Cobreloa se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca, por la fecha 29 de la Liga de Ascenso Caixun 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca.