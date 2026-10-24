Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev: Hora y cómo ver EN VIVO en Chile el UFC 333

El australiano Alexander Volkanovski expondrá su título de peso pluma contra el invicto ruso Movsar Evloev.

Este sábado se llevará a cabo un esperado evento, el UFC 333, en el cual estarán en juego dos títulos. La pelea estelar la animarán Alexander Volkanovski (campeón) contra Movsar Evloev.

El australiano de 38 años defenderá el campeonato de peso pluma ante el invicto ruso, quien tiene un impresionante récord de 20-0.

Antes de este combate, se verán las caras por el campeonato de peso gallo, el monarca Petr Yan y el excampeón Merab Dvalishvili.

¿Cuándo y a qué hora es el UFC 333?

El evento se realizará este sábado 24 de octubre, en el Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Los combates de las primeras preliminares comenzarán a las 11:00 horas de Chile. Dos horas después está pactado el inicio de las preliminares. A las 15:00 se dará comienzo a la cartelera estelar.

¿Dónde ver en vivo y online el UFC 333?

El evento será transmitido en vivo y online de forma exclusiva por la plataforma Paramount+.

Cartelera completa del UFC 333

Cartelera estelar

Por el título de peso pluma: Alexander Volkanovski (campeón) vs Movsar Evloev (1° en el ranking de su división)

Alexander Volkanovski (campeón) vs Movsar Evloev (1° en el ranking de su división) Por el título de peso gallo: Petr Yan (campeón) vs Merab Dvalishvili (1°)

Petr Yan (campeón) vs Merab Dvalishvili (1°) Peso mosca: Lone’er Kavanagh (6°) vs Ramazan Temirov (10°)

Peso pesado: Alexander Volkov (2°) vs Rizvan Kuniev (7°)

Peso pluma: Aaron Pico (11°) vs Losene Keita

Preliminares

Peso semipesado: Azamat Murzakanov (7°) vs Dominick Reyes (8°)

Peso semipesado: Nikita Krylov (15°) vs Abdul Rakhman Yakhyaev

Peso medio: Abus Magomedov (12°) vs Cam Rowston

Peso ligero: Grant Dawson vs Nurullo Aliev

Primeras preliminares