Oriundo de Ovalle, el ex estratega tuvo una destacada trayectoria en la que trabajó con la campeona olímpica y el medallista Alfonso de Iruarrizaga.

Una nueva situación personal afectó a Francisca Crovetto. A días de que falleciera su padre, Juan Francisco Crovetto, se confirmó el deceso su ex entrenador Ángel Marentis Rallín.

Oriundo de Ovalle, el ex estratega tuvo un destacado rol en la formación de figuras del tiro skeet nacional, lo que llevó a ser muy reconocido en el rubro.

Nacido en 1939, fue coach del chileno Alfonso de Iruarrizaga en la histórica medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos Seúl 1988.

A esto se sumó su trayectoria como tirador, donde obtuvo el subcampeonato en el Mundial 1965 en la modalidad de equipos.





La sentida despedida de Francisca Crovetto a Ángel Marentis

A través de sus redes sociales, Crovetto lamentó la noticia y le dedicó sentidas palabras palabras a Marentis, quien fue su primer entrenador.

“La muerte es el recurso que tiene el alma cuando el cuerpo le queda chiquito”, comenzó la campeona olímpica en París 2024, agregando seis imágenes en una historia de Instagram.

“Te amaré por siempre y relevaré tu legado. Nos diste tanto. Hasta siempre mi Marentino. Abraza fuerte a mi papi y tómense un vino como hace un mes”, agregó.

En noviembre del 2024, meses después de conseguir la histórica presea dorada para nuestro país, la atleta y su otrora adiestrador compartieron un agradable momento junto familiar que quedó retratado en una publicación de Instagram.

“Corazón llenito de amor y gratitud. Gracias”, escribió en esa oportunidad.

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