La conmovedora despedida de Francisca Crovetto a su padre: “Vuela libre hacia la luz”

A través de sus redes sociales, la campeona olímpica le dedicó sentidas palabras a Juan Francisco Crovetto. “Cierro mis ojos y puedo verte”, fue parte de lo que manifestó.

Francisca Crovetto emocionó a sus seguidores al despedir a su padre, Juan Francisco Crovetto, quien falleció a mediados de octubre por problemas de salud.

A poco más de una semana del deceso, la tiradora se expresó con un profundo mensaje en el que recordó algunos momentos que la marcaron.

La campeona olímpica compartió varias fotos en redes sociales, entre los que aparecen tiernos abrazos y hasta registros con su bebé.





Francisca Crovetto despide a su padre con emotivo mensaje

En un posteo en Instagram, la deportista manifestó: “Nunca se está preparada para la muerte, aun cuando es la única certeza que tenemos”.

“Pero si para algo me preparó mi Papi fue para la vida, para vivirla, disfrutarla, abrazarla y compartirla con quienes queremos”, añadió.

Crovetto rememoró todo el amor familiar y señaló que “te disfruté a conchooo, y aunque hoy no estás físicamente para decirte: ‘Felices 80 años guatón’. Sé que es solo tu cuerpo el que falta. Porque estás”.

“Te siento, te escucho y te huelo. Cierro mis ojos y puedo verte. Gracias por tanto Papito, te amo infinito. Vuela libre hacia la luz”, sentenció.

La publicación se repletó de muestras de afecto de sus cercanos y seguidores, mostrando todo el apoyo a la atleta nacional en este difícil momento.

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