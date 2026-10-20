“Nunca me he puesto una polera”: Liquidador de Sartor negó tajantemente ser hincha de Colo Colo

Eduardo Godoy ratificó que trabajó como abogado para el Club Social y Deportivo Colo Colo, pero remarcó que “no soy hincha de ningún equipo”.

Eduardo Godoy, liquidador del paquete accionario del fondo Sartor, descartó de manera tajante ser hincha de Colo Colo tras la revocación del directorio de Azul Azul.

En plen aincertidumbre por el destino de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, el abogado afirmó que no es “hincha de ningún equipo”.

Esto se dio tras una foto difundida por la barra Los de Abajo, quienes publicaron en redes sociales una foto suya en la que supuestamente vestía los colores del Cacique.





Eduardo Godoy descartó ser hincha de Colo Colo

Consultado por esta imagen, Godoy afirmó en declaraciones a La Voz Azul: “¿De dónde sacaron una foto mía con la camiseta de Colo Colo?”.

“Porque yo nunca me he puesto una polera de Colo Colo. No soy hincha de Colo Colo y si alguien puede probarlo, lo desafío”, agregó.

El liquidador de Sartor sostuvo que “trabajé como abogado para el Club Social y Deportivo Colo Colo en su minuto, como trabajé también para otras instituciones deportivas”.

“Pero no soy hincha de ningún equipo. No voy al estadio y nunca he sido socio de un club”, agregó.