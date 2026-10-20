Suspendida la reanudación: Sistema frontal obliga a postergar partido de Colo Colo vs Puerto Montt

Los Albos informaron que la determinación se dio por instrucción de la Delegación Presidencial Metropolitana, dejando nuevamente en pausa el cierre de la llave por los cuartos de final de la Copa Chile.

Tras varias modificaciones, se confirmó que el partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por Copa Chile no se reanudará este martes 20 de octubre en el Estadio Monumental.

El sistema frontal pronosticado para la zona centro impidió la continuidad del duelo, que fue suspendido el pasado 6 de octubre en el entretiempo.

La información fue confirmada por el propio cuadro albo, quienes señalaron que esto se dio “por instrucción de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana”.





“Debido a la alerta climática que afecta a la zona, la ANFP ha definido la suspensión de la reanudación de los 45 minutos restantes del partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt”, señalaron.

El Cacique lamentó “los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de nuestros hinchas ante esta situación”.

A la espera de la nueva programación, el Popular mantiene una ventaja de 2-0 en el global y está a solamente un paso de clasificar a semifinales del torneo.