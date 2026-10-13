Conmoción en San Luis de Quillota: Dos hinchas murieron en accidente camino a Puerto Montt

Tras la victoria sobre el Velero, que les permitió quedar como líderes de la Liga de Ascenso, Los Canarios informaron que dos hinchas fallecieron en un accidente de tránsito camino al Estadio Chinquihue.

Tragedia en San Luis de Quillota. A través de sus redes sociales, el club comunicó que dos hinchas murieron camino a ver el partido con Puerto Montt de este lunes.

Horas después de vencer 1-0 al Velero como visitante, y quedar como líderes de la Liga de Ascenso, Los Canarios informaron que los fanáticos perdieron la vida mientras se trasladaban al Estadio Chinquihue.

La institución lamentó “el fallecimiento de nuestros hinchas Diego Astudillo y Javiera Aguilar en un accidente de tránsito camino a Puerto Montt”.





San Luis se puso a disposición de familiares

El elenco de la Región de Valparaíso se puso a total “disposición frente a cualquier ayuda que requieran familiares en este acontecimiento”.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias al entorno de nuestros hinchas, dedicando el triunfo de esta tarde a la memoria de Diego y Javiera”, agregaron.

Posteriormente, San Luis subió una segunda publicación en la que agradeció el cariño de sus aficionados que los han acompañado en estos años.

“Por quienes dan hasta su vida, siguiendo estos colores. Gracias, Javiera. Gracias, Diego (QEPD). Por ustedes, continuaremos este sueño”, señaló el club.