No quedaron impunes: Las sanciones a Everton y la U tras graves incidentes en Copa Chile

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió castigar a los hinchas azules por lo ocurrido el pasado 24 de septiembre, donde el duelo se suspendió por lanzamiento de bengalas y pirotecnia.

A tres semanas de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina dio a conocer su sentencia a Everton y Universidad de Chile.

En un fallo unánime, se acordó multar a Los Ruleteros con 50 UF por su condición de local en el duelo de octavos de final de Copa Chile.

Adicionalmente, el organismo determinó castigar con cuatro partidos a los 2.866 hinchas azules que estuvieron en la galería norte en esa jornada.

Todos ellos tendrán prohibición de ingreso a los siguientes encuentros del cuadro laico, ya sea en condición de local o visitante.

Un punto clave es que la sanción corre sin importar el torneo que juegue el Romántico Viajero.





Los incidentes que marcaron el partido de Everton y la U

Los hechos se dieron el pasado jueves 24 de septiembre, con el encuentro siendo interrumpido a los 82 minutos por el lanzamiento de bengalas y pirotecnia de la parcialidad de la U.

Una de las imágenes más llamativas fue el proyectil que cayó a un costado de Maximiliano Guerrero, quien estaba posicionado para lanzar un tiro de esquina al otro extremo de la cancha.

Las primeras resoluciones mantuvieron la ventaja 1-0 a favor del León, culminando los minutos restantes en el Estadio Nacional el domingo 27 de ese mes y jugando la revancha horas más tarde.