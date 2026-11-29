“Con el corazón apretado”: Luto en el fútbol chileno por muerte de jugador de Recoleta
El club informó el deceso de Martín Opazo, capitán de la categoría sub-18 de la institución.
Una dura noticia golpeó y enluta al fútbol chileno, luego que Deportes Recoleta confirmara el fallecimiento de Martín Opazo Fuentes, jugador del cuadro textilero y capitán de su categoría sub-18.
La institución comunicó el deceso del joven futbolista a través de redes sociales, donde compartió un sentido mensaje de despedida.
“Hoy la cancha está en silencio. Despedimos con el corazón apretado y un profundo pesar a nuestro querido capitán de la categoría Sub 18, Martín Isaías Opazo Fuentes”, señala el posteo.
En ese sentido, agregan: “Como familia recoletana nos quedamos con el recuerdo de tu pasión por estos colores, porque fuiste un ejemplo de compromiso y amistad para todos quienes tuvimos el privilegio de conocerte“.
Finalmente, al cierre de la publicación, el club dedica unas palabras a los cercanos del joven futbolista: “Abrazamos a toda su familia, seres queridos, a compañeros de categoría, cuerpo técnico y a todo el fútbol joven en este difícil momento”.
“Martín, tu legado vivirá por siempre. Vuela alto, capitán. Nunca te olvidaremos“, concluye el escrito.
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Funeral y reacciones por fallecimiento de joven jugador de Recoleta
La noticia causó un gran impacto en el balompié nacional y generó una ola de reacciones. Una de las más recientes fue la del alcalde de la comuna de Recoleta, Fares Jadue.
“Mis más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de Martín Opazo, un gran abrazo a toda la familia de Deportes Recoleta por tan sensible y dolorosa partida”, escribió el edil.
Por su parte, a través de los canales oficiales, la familia pidió que la despedida se desarrolle con tranquilidad.
“Les solicitamos respetuososamente que sea un funeral tranquilo, sin fuegos artificiales, sin extintores y solamente con la tranquilidad que se puede transmitir a nuestra familia. Agradecemos profundamente su comprensión y compañía”, declararon.