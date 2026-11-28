En la recta final del campeonato, Colo Colo igualó 2-2 ante Deportes La Serena, que sueña con asegurar un cupo a una copa internacional.

Colo Colo empató 2-2 ante Deportes La Serena en el Estadio Monumental, en la penúltima fecha de la Liga de Primera.

Los Albos ya habían asegurado el campeonato hace dos fechas. No obstante, el Cacique volverá a la cancha este miércoles para enfrentar a O’Higgins por la Copa Chile.

Para los Papayeros, en cambio, el encuentro era fundamental, ya que buscan clasificar a una copa internacional. Actualmente, se ubican en el quinto lugar de la tabla, con 41 puntos.





Deportes La Serena abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Joaquín Sosa igualó las acciones en el complemento y luego marcó su doblete desde los doce pasos, poniendo en ventaja a Colo Colo por 2-1.

Cuando parecía que los Albos se quedarían con el triunfo, Gonzalo Figueroa anotó el 2-2 definitivo para los visitantes.