Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, aseguró que el tocopillano no es una opción para reforzar al plantel pensando en la Copa Libertadores.

Se acabaron las especulaciones. Colo Colo puso fin a los rumores y cerró la puerta a Alexis Sánchez como uno de los posibles refuerzos para la próxima temporada.

Maravilla había sido vinculado como alternativa en el Cacique y en Universidad de Chile tras su fallido semestre en el CF Montreal, club que podría dejar en las próximas semanas.

Sin embargo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que Maravilla no está entre las opciones consideradas.





¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre Alexis Sánchez?

Luego de la reunión de directorio realizada este miércoles, el máximo dirigente de Los Albos fue tajante. “No está arriba de la mesa el nombre de Alexis Sánchez, muchachos”, sostuvo a la prensa.

“Le deseamos suerte en los desafíos que tenga, tremendo jugador que estuvo acá y hizo grandes cosas, pero el nombre de Alexis Sánchez no está arriba de la mesa en este momento”, añadió.

Mosa insistió en que el goleador histórico de La Roja “no ha aparecido en ninguna conversación”, descartando que su alto sueldo en los canadienses haya sido un tema abordado.

Sánchez tuvo un magro semestre en CF Montreal, disputando solamente 17 partidos en los que no convirtió goles ni entregó asistencias.

Pese a firmar contrato hace solamente tres meses, el pobre desempeño del equipo, último en la Conferencia Este de la MLS, y el cruce con el entrenador Philippe Eullaffroy podrían derivar en su salida.