El club canadiense anunció la salida del arquero nacional y de otros dos jugadores de cara a la próxima temporada. Ahora, el joven de 22 años deberá regresar al Bologna de Italia.

CF Montreal se queda sin un chileno. Mediante sus redes sociales, el club canadiense informó el fin del vínculo con Thomas Gillier.

En medio de rumores de una posible partido de Alexis Sánchez, el cuadro de la MLS dio a conocer que el otro representante nacional no continuará de cara al próximo año.

Además del arquero, la institución anunció que no seguirán Fabia Herbers y Frankie Amaya en una importante reestructuración del plantel.





El incierto futuro de Thomas Gillier

El golero de 22 años estaba a préstamo en los norteamericanos y ahora deberá regresar al Bologna de Italia, club dueño de su pase.

Sin embargo, su futuro es incierto debido a que actualmente está recuperándose de una compleja lesión en el hombro que lo alejó de las canchas en los últimos meses.

En su paso por CF Montreal, donde estuvo un año y medio, Gillier disputó un total de 28 partidos contando todas las competencias.

Su último compromiso fue el 29 de agosto pasado, siendo titular en la contundente derrota 7-1 ante el Inter Miami por la fase regular de la MLS.