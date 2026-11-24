La derrota con los centroamericanos dejó a La Roja en el segundo puesto del Grupo J, aunque mantiene las chances intactas de clasificar a la siguiente ronda.

La Selección Chilena no pudo en su segunda presentación por el Mundial Sub 17, cayendo 2-1 ante República Dominicana este martes.

Pese a contar con varias chances, La Roja sufrió un duro mazazo y fue incapaz de superar al elenco centroamericano que pegó en los momentos juntos.

Con esto, los dirigidos por Ariel Leporati dejaron pasar una buena oportunidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la cita planetaria de Qatar.





Así quedó Chile en la tabla de posiciones del Mundial Sub 17

Este resultado dejó a Chile en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo J con 3 puntos en dos encuentros, siendo superado por los propios caribeños que ahora son líderes

En el otro duelo de la zona, Argelia venció 2-1 a Montenegro en un apasionante cotejo en el que dio vuelta el marcador.

El próximo compromiso de La Roja será precisamente con los europeos el viernes 27 de noviembre, donde debe sumar a toda costa para tener opciones de meterse en la siguiente fase.

De sumar una nueva derrota, la escuadra nacional deberá aspirar a ser uno de los mejores terceros.

Mundial Sub 17: Tabla de posiciones del Grupo J