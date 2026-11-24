La Roja pagó caro sus errores y perdió una gran chance de asegurar la clasificación en el Grupo J. Su último partido por la primera ronda será ante Montenegro.

Un duro revés sufrió la Selección Chilena en su segunda presentación por el Mundial Sub 17, luego de caer 2-1 ante República Dominicana.

La Roja no pudo repetir la buena actuación del debut con Argelia, recibiendo un duro mazazo que pone el alerta el objetivo de conseguir la clasificación a la siguiente ronda.

El desarrollo del encuentro pudo cambiar a los 21 minutos del primer tiempo, con el arquero Aidan Betances atajando un penal lanzado por Amaro Riveros.

Los caribeños dieron el primer golpe a los 34′ con el gran gol de Daniel Fernández, quien sorprendió a la defensa nacional con un remate desde fuera del área.

Posteriormente, Gabriel Florentino (44′) aumentó la diferencia para los centroamericanos con un zurdazo que contó con la complicidad del arquero Vicente Villegas.





El espíritu de Chile no le alcanza a Chile

El segundo lapso tuvo a un Chile volcado en ataque, apoyado principalmente en el ingreso de Bayron Barrera que le dio otro aire al combinado nacional.

El descuento llegó a los 71′ por medio de Amaro Pérez, quien aprovechó un rebote tras otro penal atajado por Betances que se lo tapó a Barrera.

La gran polémica de la jornada se dio a los 81′, con el árbitro anulando a instancias del VAR un tanto del propio Pérez por una milimétrica posición adelantada.

Con este resultado, La Roja bajó al segundo lugar del Grupo J del Mundial Sub 17 al quedar con 3 puntos, una unidad menos que República Dominicana.

El próximo encuentro de los dirigidos por Ariel Leporati será el viernes 27 de noviembre, día en que jugarán un cotejo determinante frente a Montenegro a partir de las 12:00 horas.