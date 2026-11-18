Tras sumar una derrota y un empate ante Colombia, La Roja retrocedió una posición y se ubica octava entre las selecciones de Sudamérica.

La última fecha FIFA del 2026 no dejó buenas noticias para la Selección Chilena en el Ranking FIFA, luego de sufrir un leve descenso.

Tras obtener una derrota y un empate contra Colombia, La Roja cayó un lugar y apareció en el puesto 51° del escalafón mundial.

El combinado nacional quedó con 1458.87 puntos, viéndose perjudicada por el salto de 3 ecalones que dio Eslovenia al ubicarse 49°.

En cuanto a elencos sudamericanos, los dirigidos por Nicolás Córdova se mantiene como la octava mejor del contindente y está casi a la par con Venezuela (50°) y Perú (52°) .

En la parte alta, Marruecos subió dos lugares y entró al Top 5, mientras que Brasil bajó al 7° por su caída con Japón durante su gira asiática.





Ranking FIFA de las selecciones sudamericanas

2. Argentina

7. Brasil

10. Colombia

20. Uruguay

24. Ecuador

31. Paraguay

50. Venezuela

51. Chile

52. Perú

79. Bolivia

Top 10 del Ranking FIFA

España Argentina Francia Inglaterra Marruecos Portugal Brasil Bélgica Países Bajos Colombia Alemania Suiza México Italia