Gustavo Puerta tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano tras sufrir una lesión en el primer tiempo, retirándose entre lágrimas del Estadio Monumental.

Entre lágrimas se retiró Gustavo Puerta, volante de la Selección de Colombia que sufrió una lesión en su rodilla izquierda en el empate 0-0 ante Chile este martes en el Estadio Monumental.

El volante quedó con muchísimo dolor tras disputar una pelota con César Pérez, situación que se dio a los 38 minutos del primer tiempo.

Las primeras informaciones indicaron que el jugador del Olympiacos, que tuvo que ser reemplazado, salió en camilla y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano.





Alerta en Colombia por situación de Gustavo Puerta

Tras llegar a un centro asistencial, el joven de 23 años se realizó exámenes que por ahora descatarían una rotura del ligamento cruzado.

De acuerdo con medios colombianos, el mediocampista habría sufrido una distensión y viajará este miércoles a Grecia para iniciar con la recuperación.

Puerta es una de las piezas importantes de la escuadra cafetera, disputando 5 partidos en el último Mundial 2026 en el que aportó con una asistencia.

Su buen rendimiento llevó al Olympiacos a pagar más de 16 millones de euros por su pase al Racing de Santander.