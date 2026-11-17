El presidente de la ANFP valoró el trabajo del entrenador de La Roja, afirmando que ha pensando en un “recambio” para el combinado nacional.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, habló tras el empate 0-0 de Chile ante Colombia destacó la labor de Nicolás Córdova al mando de La Roja.

En diálogo con la prensa, el máximo dirigente del fútbol nacional fue consultado sobre si fue correcto mantener al entrenador interino por un extenso tiempo, teniendo en cuenta que ocupa el cargo desde junio del 2025.

Al respecto, el directivo sostuvo: “Lo dije y lo voy a repetir. Córdova le ha dado la oportunidad a los jóvenes que otro técnico no se la habría dado, eso te lo aseguro”.





“Eso pasa en los equipos de fútbol. Cuando llega un técnico, lo que menos mira es el fútbol formativo y aquí han debutado varios niños. ¿Vieron la defensa (de Chile ante Colombia? ¿Qué promedio de edad tenían? Eso no lo habría hecho otro técnico”, agregó.

En ese punto, el líder del organismo con sede en Quilín apuntó que “esto es pensar en el futuro, pensar en un recambio y tenemos que tener paciencia y el apoyo para los chicos”.

Pablo Milad pide “paciencia” a la gente

Adicionalmente, Milad hizo un balance de su periodo en la ANFP y aseguró que “me tocó un proceso diferente, del término de una generación maravillosa que nos dio muchas alegrías, pero hay que seguir trabajando ahora”.

“Creo que hemos hecho un buen trabajo a nivel del fútbol formativo. Tenemos la segunda liga con más partidos (en cadetes). Por algo Wanderers salió campeón de la Copa Libertadores Sub 20″, añadió.

El dirigente indicó que “creo que tenemos que tener paciencia. Le pido paciencia a la gente. Este proceso no ha terminado y tiene que seguir, tenemos que seguir apoyando”.