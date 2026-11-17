Usuarios aprovecharon un posteo de la cuenta oficial de La Roja para remarcar la poca presencia de fanaticada nacional en el Estadio Monumental.

Diversos hinchas apuntaron que hay poca cantidad de hinchas chilenos en el amistoso ante Colombia, partido fijado para este martes en el Estadio Monumental.

El recinto de Colo Colo fue designado de emergencia tras el mal estado de la cancha del Estadio Nacional, lo que generó cambios en las designaciones de las entradas.

A raíz de esto, la ANFP comunicó un proceso de devolución para quienes pagaron sus tickets y no pudieron asistir a Macul.





Los cuestionamientos a poco público de Chile en el Monumental

Aprovechando un posteo de la cuenta oficial de La Roja, varios usuarios se mostraron sorprendidos por la presencia de fanaticada nacional.

“Somos visita en Santiago” y “tristísimo todo, estadio casi vacío. Se ven más colombianos que chilenos. Toda de ustedes”, señalaron.

El encuentro es el último que disputa el equipo de Todos este 2026, el que se tomó como una exigente prueba de cara a los próximos desafíos.

Tras esta fecha FIFA, La Roja volverá a la cancha a fines de marzo.

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