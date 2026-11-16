Partido de Chile vs Colombia cambia de sede por mal estado de la cancha: No será en el Estadio Nacional

Las condiciones del césped impidieron la realización del amistoso entre La Roja y Los Cafeteros, duelo programado para este martes 17 de noviembre.

El amistoso de Chile ante Colombia, fijado para este martes 17 de noviembre, sufrió un cambio de última hora y no se jugará en el Estadio Nacional.

Producto del mal estado de la cancha, el recinto de Ñuñoa fue descartado de cara a la revancha del partido que ambas selecciones jugaron la semana pasada en Cali.

Las condiciones del césped impidieron la realización del encuentro, el que ahora se disputará en el Estadio Monumental.





Así está la cancha del Estadio Nacional

En imágenenes difundidas por CHV Noticias, el campo de observa en condiciones no aptas para disputar un encuentro de alto nivel.

El último fin de semana hubo actividades atléticas en el Estadio Nacional, a lo que se sumó el cierre de la Teletón la semana pasada.

La situación genera varios dolores de cabeza, teniendo en cuenta que ya había entradas a la venta para el amistoso contra Los Cafeteros.

El choque está fijado para este martes a las 20:00 horas de nuestro país, el cual será el último de La Roja por este 2026.