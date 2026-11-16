La potente autocrítica de Vinicius sobre su rendimiento: “Creo que no me preparé”

El delantero abordó la caída en su nivel en esta campaña, donde ha llegado a perder el puesto en el Real Madrid.

Días bastante complejos son los que vive Vinicius Jr, quien este lunes hizo una dura autocrítica por su rendimiento en la Selección de Brasil y el Real Madrid.

El delantero habló luego de la derrota 3-2 del Scratch ante Japón en un amistoso, en el que marcó un doblete, que generó nuevas críticas sobre el rendimiento del equipo.

Con su pergamino de gran figura, el ariete de 26 años no anduvo con rodeos y recalcó: “Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños”.





Vinicius Jr aborda su mal rendimiento en Brasil

En la conferencia de prensa previa al duelo con Singapur, el carioca rememoró la caída en octavos de final de la cita planetaria y apuntó que “perder tan pronto fue algo que no esperábamos”.

“Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, reveló.

Vinicius insistió en que “esto puede haber afectado mi inicio de temporada”, donde acumula solamente un gol en 12 encuentros disputados con el Merengue.

Sobre ese mismo punto, confesó que “con respecto a la renovación de mi contrato, con tantos clubes interesados el verano pasado, me sentí realmente abrumado, al igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga”.

Sus magras actuaciones han llevado al entrenador de La Casa Blanca, José Mourinho, a optar en varios duelos por Yan Diomandé, por quien el club pagó 125 millones de euros al Leipzig de Alemania.