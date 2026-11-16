Primera B: Cuándo se juega la final de Cobreloa vs San Luis y cómo quedó armada la liguilla

Igualados en el primer lugar de la tabla de posiciones, Cobreloa y San Luis de Quillota jugarán una gran final para definir al campeón y primer ascendido a la Liga de Primera 2027.

La Primera B tuvo un desenlace dramático. Por la fecha 30° del torneo, Cobreloa y San Luis de Quillota ganaron sus partidos y quedaron igualados en el primer lugar, por lo que jugarán una histórica final para definir al campeón y primer ascendido.

Los Loínos se hicieron fuertes en casa y derrotaron 3-0 a Deportes Puerto Montt, imponiéndose sin grandes problemas al Velero.

Más sufrido fue de Los Canarios, quienes vencieron 1-0 a San Marcos de Arica en el norte con un jugador menos debido a la expulsión de Facundo Juárez en el primer tiempo.

Pese a esto, Guillermo Avello le dio la victoria a los dirigidos por Humberto Suazo con un soberbio tiro libre, forjando el gran duelo con Los Zorros del Desierto.





Fecha de final entre Cobreloa y San Luis

Información preliminar indicó que la final entre Cobreloa y San Luis de Quillota se jugará el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Santa Laura.

Si bien en un principio el choque estaba fijado para las 18:00 horas, hay chances de que se modifique debido a que toparía con el compromiso entre O’Higgins y Universidad de Chile.

El ganador del duelo subirá de manera directa a la Liga de Primera y será campeón de la Primera B, mientras que el perdedor tendrá una última chance al entrar en las semifinales de la liguilla de ascenso.

A esta fase accedieron seis equipos, donde la gran sorpresa es la ausencia de Unión Española que quedó con las manos vacías.

Las llaves de la liguilla de ascenso