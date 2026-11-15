Final agónico: Rangers desciende a Segunda mientras Cobreloa y San Luis deberán disputar el ascenso

La Primera B definió este domingo su última fecha: Rangers descendió a Segunda División tras empatar 0-0 con Santa Cruz, mientras Cobreloa y San Luis quedaron igualados y jugarán una final por el ascenso directo.

La Primera B vivió una dramática última fecha: Rangers perdió la categoría tras empatar sin goles ante Santa Cruz, mientras Cobreloa y San Luis ganaron sus respectivos partidos y deberán disputar una definición por el ascenso.

La jornada estuvo marcada por la tensión en ambos extremos de la tabla. En Calama, Cobreloa recibió a Deportes Puerto Montt y selló el encuentro con un 3-0.

Los loínos abrieron la cuenta a los 31 minutos, gracias a Gustavo Gotti, seguido por un segundo tanto de parte de Muga y un último de González que permitió cerrar la goleada.





Sin embargo, Cobreloa no estaba solo en la pelea. San Luis consiguió una agónica victoria por 1-0 ante San Marcos de Arica.

Los canarios encontraron el gol del triunfo en los 85 minutos, mediante la anotación de Avello, resultado que les permitió mantenerse igualados con los loínos en la parte alta de la clasificación.

Con ambos equipos alcanzando los 57 puntos, el ascenso directo quedó pendiente y deberá resolverse en un partido de definición entre Cobreloa y San Luis.

En el otro extremo de la tabla, Rangers de Talca no pudo conseguir el triunfo que necesitaba para mantenerse en Primera B.

El conjunto maulino empató 0-0 ante Deportes Santa Cruz y terminó descendiendo a Segunda División, poniendo fin a su participación en la categoría.