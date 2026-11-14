Contundente triunfo: Coquimbo Unido goleó a O’Higgins 3-0 y se coronó campeón de la Copa de la Liga
Los Piratas dominaron la cancha del Estadio Santa Laura y, con este triunfo, aseguraron su participación en la Supercopa 2027.
Coquimbo Unido tuvo una jornada histórica este sábado 14 de noviembre, luego de vencer por 3-0 a O’Higgins en la final de la Copa de la Liga 2026, disputada en el Estadio Santa Laura.
Los Piratas comenzaron a encaminar el triunfo a los 31 minutos, cuando Luis Riveros aprovechó un centro de Cristián Zavala para abrir el marcador y poner en ventaja al conjunto aurinegro.
Guido Vadalá se hizo presente en el marcador y anotó el segundo tanto de la tarde, aumentando la diferencia y dejando a Coquimbo Unido con una importante ventaja en la definición.
Posteriormente, Riveros armó una contra notable con Vadalá y marcó el tercer gol del equipo, logrando imponerse con claridad ante el cuadro rancagüino.
Con este resultado, el elenco dirigido por Hernán Caputto consiguió el cupo Chile 3 para disputar la Copa Libertadores 2027, donde ingresará directamente a la Fase 2 del certamen continental.
Por otra parte, los Piratas también aseguraron su participación en la Supercopa 2027, cerrando una jornada de celebración para la institución y sus hinchas.