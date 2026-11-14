Revelan la sanción que deberá cumplir Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol le aplicó al arquero del FC Andorra la pena máxima que establece el artículo 102 de su Código Disciplinario, por la acción que terminó con la vida del delantero del CD Tenerife.

Este viernes se dio a conocer la sanción que deberá cumplir Jesús Owono, arquero del FC Andorra, tras el choque que provocó la muerte de Jesús de Miguel durante un partido disputado el pasado 3 de noviembre.

El arquero le dio un fuerte rodillazo en el pecho al delantero en el partido entre su club, FC Andorra, contra Tenerife en un partido válido por la Segunda División de España.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) determinó suspender al guardameta ecuatoguineano por 13 partidos: uno por la tarjeta roja que recibió durante el encuentro y otros 12 por la gravedad de las consecuencias del golpe que propinó al delantero.

La resolución se fundamentó en el artículo 102 del Código Disciplinario, que establece sanciones de entre cuatro y doce partidos para acciones violentas contra un rival durante el juego que tengan consecuencias graves. En este caso, el organismo decidió aplicar la sanción máxima contemplada en la normativa.





Los argumentos detrás de la sanción

Para justificar su decisión, el Comité de Disciplina se basó en el acta arbitral del encuentro, que consignó que Owono fue expulsado por “impactar bruscamente” con su pierna a un adversario, empleando fuerza excesiva.

En su resolución, el organismo también hizo referencia al fallecimiento del futbolista: “Es público y notorio el trágico desenlace de los hechos, con el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda”.

En ese contexto, sostuvo que “la especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo”, correspondiente a doce encuentros de suspensión, adicionales al partido de castigo por su expulsión.