En beneficio de la familia: El noble gesto de club español tras tragedia de Jesús de Miguel

Pensando en el futuro de sus cercanos, la institución decidió donar todos los ingresos que obtenga del partido que jueguen con el Tenerife.

La trágica muerte del futbolista Jesús de Miguel Alameda ha conmovido a España, dando paso a diferentes homenajes y acciones de parte de hinchas y clubes.

Uno de los equipos que anunció una importante medida fue el Almería, quienes decidieron entregar una importante ayuda a la familia del delantero que mlitaba en el Tenerife.

El gran gesto del Almería con familia de Jesús de Miguel

A través de sus redes sociales, el club determinó destinar a la familia la totalidad de los ingresos por venta de entradas del partido en el que jugarán precisamente contra el equipo del atacante fallecido.

Dicho cotejo corresponde a la fecha 34° de LaLiga 2, equivalente a la Segunda División de España, y está fijado para el fin de semana del 11 de abril del 2027.





“Somos plenamente conscientes de que nada puede compensar jamás la pérdida de un ser querido, y de que ningún apoyo, ya sea económico o emocional, puede alivar el dolor que supone una tragedia de este tipo”, señaló la institución en un comunicado.

En ese escenario, Almería, que tiene a Cristiano Ronaldo como copropietario, invitó a los cercanos a Jesús de Miguel a asistir al encuentro “si sus circunstancias lo permiten” y remarcó que “creemos firmemente que el fútbol trasciende con creces los límites del terreno de juego”.

El ariete perdió la vida a los 30 años tras sufrir un paro cardiorrespitarorio producto de un rodillazo de Jesús Owono, arquero del FC Andorra.

Su funeral se realizó este jueves ante una multitud de hinchas que mandaron mensajes de aliento a la famlia.

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