“Se hicieron pasar por médicos”: El deplorable acto que afectó a familia de Jesús de Miguel

Desde El Chiringuito aseguraron que la familia recibió constantes llamados tras el fallecimiento del futbolista, situación que generó la emoción de un periodista.

En medio de la consternación por la muerte del futbolista Jesús de Miguel Alameda, en España revelaron una reprochable situación que afectó a su familia.

Tras la consternación por su deceso, producido por un rodillazo en el pecho en un partido por la Segunda División, un periodista se emocionó al dar a conocer el acto.

En concreto, Marcos Benito, comunicador de El Chiringuito, aseguró que la familia ha recibido llamados de reporteros haciéndose pasar por médicos, esto para tener más contacto con sus cercanos.





Periodista rompe en llanto al contar caso de Jesús de Miguel

Mientras hacía el despacho desde Tenerife, ciudad en la que se dio la tragedia, el profesional comentó: “Me cuentan que hay gente muy mala en el mundo”.

“Hay periodistas que han llamado a la familia haciéndose pasar por médicos para obtener información. Eso no se hace. Y eso hay que denunciarlo también”, agregó.

Benito rompió en llanto al contar lo sucedido, afirmando que habló con compañeros de equipo de Jesús de Miguel, quienes se mostraron consternados por su deceso.

El delantero de 30 años sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un rodillazo de Jesús Owono, arquero del FC Andorra, perdiendo la vida horas después en un hospital local.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto”, fue parte del comunicado publicado por el guardameta.

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