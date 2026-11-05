Top 10 en natación y skate: Laura Fingerhuth y Julieta Araya brillaron en los JJOO de la Juventud 2026

La nadadora terminó séptima en los 50 metros pecho, mientras que la joven de 13 años tuvo una destacada actuación en la modalidad street.

Cuentas alegres son las que está sacando el Team Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, esta vez con Laura Fingerhuth y Julieta Araya.

La nadadora (a la izquierda en la foto) se quedó con un meritorio séptimo lugar en la final de los 5o metros pecho, instancia que alcanzó a primera hora este jueves.

La representante nacional cerró la prueba en 33.39 segundos, mejorando su actuación en los 100m de la misma especialidad en la que fue octava.

Más temprano, Joaquín Gálvez culminó octavo en su respectivo heat y fue 24º en la general en la misma modalidad.





Julieta Araya se lució en el skate de Dakar 2026

En tanto, Araya terminó 9° en la modalidad street al sumar 80,02 puntos, luciéndose con solamente 13 años.

La coquimbana sigue sumando experiencia de cara al futuro, teniendo en cuenta que en 2025 estuvo en los Panamericanos Junior de Asunción.

Además, Bruna de Rossetti integró el equipo de Interamérica que obtuvo una medalla de plata otorgada por la Federación Internacional Ecuestre.

La presea no se contabiliza en el medallero y se consiguió con integrantes de Estados Unidos, Guatemala y Honduras.

¡GRANDE JULIIII! 🛹👏 La skater Julieta Araya finalizó en un destacado noveno lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 🇸🇳. Compitiendo en la modalidad street, la rider nortina alcanzó 80,02 puntos. ¡Felicidades! 🙌😌 #VamosTeamChile 🇨🇱 #Dakar2026 https://t.co/pgjeMbtQHB — Team Chile (@TeamChile_COCH) November 5, 2026

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 lo puedes ver online y gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.