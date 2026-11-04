Para soñar en grande: El hito que logró Laura Fingerhuth en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

La chilena se metió en la final de los 100 metros pecho de Dakar 2026, cumpliendo uno de sus objetivos y mejorando su marca personal.

El Team Chile tuvo una jornada histórica este martes 3 de noviembre, la que se dio gracias a la nadadora Laura Fingerhuth que destacó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La joven de 17 años se convirtió en la primera deportista nacional en disputar una final en la natación de un megaevento juvenil, luego de ser octava en los 100 metros pecho.

Tras avanzar a la definición por las medallas a primera hora, la pechista dio pelea al completar la carrera en un tiempo de 1:13.16. en lo que es su mejor marca personal.

El oro fue para la japonesa Mana Ishikawa, mientras que la sudafricana Chanel Veldsman (plata) y la hongkonesa Wui Kiu Man (bronce) completaron el podio.

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La felicidad de Laura Fingerhuth

Fingerhuth valoró su hito y comentó: “Estoy súper feliz y orgullosa de haber llegado a la final, que era mi objetivo. Estoy satisfecha con lo que hice”.

Nacida en Alemana y afincada en Valparaíso, el próximo desafío de la chilena será dar pelea en los 50 metros pecho de la natación.

La etapa de clasificación se realizará este jueves 5 de noviembre, mientras que la pelea por medallas se dará en la tarde de la misma jornada.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 lo puedes ver online y gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.