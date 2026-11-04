AEK Atenas vs Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Champions League

AEK Atenas recibe al Real Madrid soñando con dar el batacazo en la Champions League, partido que se juega en el Allwyn Arena de Grecia.

Real Madrid salta a la cancha nuevamente por la Champions League, visitando este miércoles al AEK Atenas en un atractivo partido.

El Merengue llega en un buen momento y pretende seguir con su racha perfecta en el torneo, acumulando tres victorias en igual número de encuentros.

Por la otra vereda está la Águila Bicéfala, elenco que ha ganado solamente un encuentro (vs LASK Linz) y sueña con dar el batacazo frente al multicampeón de La Orejona.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de AEK Atenas vs Real Madrid?

El partido de AEK Atenas vs Real Madrid, válido por la fecha 4° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este choque de manera online en su Plan Premium. Para poder verlo, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre AEK Atenas y Real Madrid por la Champions League

El compromiso de los griegos contra los españoles inicia a las 14:45 horas de Chile de este miércoles 4 de noviembre.

El escenario es el Allwyn Arena, donde se esperan cerca de 30.000 hinchas.