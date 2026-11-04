Nueva caída en el fútbol chileno: Santiago City es desafiliado por Tribunal de Disciplina de la ANFP

En votación unánime, la Primera Sala del organismo aplicó una durísima sanción al elenco que estaba peleando en la parte alta de la Segunda División Profesional.

Otro terremoto se desató este martes en el fútbol chileno, luego de que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP oficializara la desafiliación de Santiago City.

El organismo dio a conocer el veredicto tras la denuncia por presunta documentación falsa, la que se habría presentado en el finiquito de un futbolista.

En este caso, la notaría mencionada negó haber emitido una firma hacia la institución, derivando en una investigación.

La entidad resolvió la situación en votación unánime, por lo que se procederá a entregar en los próximos días la sentencia fundada al club que pertenece a la Segunda División Profesional.

Esto provocó un nuevo remezón en la categoría, teniendo en cuenta que los capitalinos están peleando en la parte alta de la liguilla de ascenso y tenían chances de subir a Primera B.





Santiago City llama a la tranquilidad tras desafiliación

Una vez conocido el veredicto, Santiago City emitió un comunicado en el que ejecutarán su “legítimo derecho a defensa” una vez que les notifique de los fundamentos.

“Presentaremos el correspondiente recurso de apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, dentro de los plazos reglamentarios”, apuntaron.

El club remarcó que están dispuestos a ir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en caso de ser necesario, señalando que “nos reservamos el ejercicio de todas las acciones legales y judiciales que pudieran corresponder”.

“Llamamos a nuestra hinchada y a toda nuestra comunidad a mantener la tranquilidad, la confianza y la unidad. Detrás de Santiago City existe un proyecto deportivo que representa a cientos de niños, familias, jugadores y trabajadores”, agregaron.

Finalmente, indicaron con gran énfasis que Santiago City “defenderá su nombre, sus derechos y su proyecto deportivo hasta agotar todas las instancias legales”.