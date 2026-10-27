En plena recta final del torneo, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina determinó la resta de tres unidades a Deportes Rengo.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina sancionó a Deportes Rengo, aplicando la resta de tres puntos en la Segunda División Profesional producto del atraso en el pago de cotizaciones previsionales.

El Bravo entre los Bravos había sido castigado con seis unidades por la Primera Sala el pasado 22 de septiembre, esto por el incumplimiento de las obligaciones correspondientes a julio de este año.

Tras apelar, el actual organismo determinó reducir a tres los puntos en un fallo acordado por unanimidad por sus integrantes.

“En lo demás, se mantiene íntegramente la sentencia y consecuencialmente se rechaza la solicitud del apelante de dejar sin efecto la sanción, por fuerza mayor y de sustituirla por una amonestación”, señaló la entidad.





Deportes Rengo pierde el liderato en liguilla de Segunda División

La sanción afecta de manera importante a Rengo, cayendo al segundo lugar de la liguilla por el descenso de la Segunda División Profesional.

El Oro y Cielo bajó de 17 a 14 puntos, quedando en igualdad de unidades que Lota Schwager, aunque los del Biobío tienen mejor diferencia de goles.

El castigo llegó en un duro momento para la institución, que viene de perder 5-1 justamente ante este mismo rival el último fin de semana.

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