Piscina con spa y áreas verdes: Así es la casa de Mauricio Pinilla que sale a remate por quiebra

Ubicada en Chicureo, Colina, la propiedad del ex futbolista tendrá una cuarta subasta por un precio cercano a los 900 millones de pesos.

Este miércoles 28 de octubre volverá a ser rematada la casa de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo, esto en el marco de la liquidación de bienes de ex futbolista.

El otrora delantero, que se encuentra separada de la periodista, fue declarado en quiebra a principios de este año por deudas cercanas a los $1.670 millones.

En ese marco, la propiedad ubicada en el sector Las Brisas de Chicureo, Colina, tendrá una cuarta subasta por un precio inferior al de otras ocasiones.

Así es la casa de Mauricio Pinilla que será subastada

Construida en 2021 en un terreno de 5.015 metros cuadrados, el inmueble es de dos pisos y tiene seis dormitorios, cuatro baños, sala de estar y un escritorio.

A esto se suman comodidades como un quincho, áreas verdes, una piscina acondicionada con modo spa y estacionamiento techado.





A este precio será rematada la casa de Mauricio Pinilla

De acuerdo con la ficha de Macal, el precio que se pide por la vivienda es de 22.000 UF, equivalentes a poco más de 906 millones de pesos.

El valor es muy inferior a los más de $1.400 millones solicitados en primera instancia y a los cerca de $1.010 millones solicitados en el último remate, donde se declaró desierto.

Los interesados en participar puedes inscribirse en el siguiente link, donde aparecen más detalles.

Un punto importante es que Gallardo y sus hijos siguen en la casa, esperando desocuparla en las próximas semanas.

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