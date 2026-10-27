Influencer eligió a estadio chileno como “el más feo” de Latinoamérica: Desató múltiples reacciones

Carlos Barroso armó un listado con los recintos menos agraciados de esta parte del mundo, destacando a un campo que ocupa un club de la Primera División nacional.

Polémica generó en las redes sociales la publicación de Carlos Barroso, influencer mexicano que eligió al Estadio El Cobre de El Salvador como “el más feo de Latinoameríca”.

El creador de contenido armó un ranking con los recintos menos agraciados de esta parte del mundo, apuntando directamente al que ocupa Cobresal.

Al mencionarlo como el número uno, el azteca apuntó que “aunque no lo crean no es en Perú, está en El Salvador”.

“Este estadio está prácticamente en medio de la nada. Gris, muy chiquito, parece de fútbol llanero”, señaló en un vide publicado en TikTok.

A modo de broma, el norteamericano señaló: “Si me dicen que está en Zumpango, estado de México, les voy a creer”.





Las respuestas a influencer mexicano por Estadio El Cobre

La publicación no pasó inadvertida para los hinchas chilenos, quienes repletaron de respuestas el registro de Barroso.

Los fanáticos nacionales defendieron el Estadio El Cobre y le pidieron al influencer “informarse” sobre el contexto en el que está.

“Tiene el mejor césped del fútbol chileno en medio del desierto” o “es el más grande del mundo” fueron solamente algunas de las respuestas.

Mira el video acá