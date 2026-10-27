“Ella es una mezcla”: Así quedó el Instagram de Nicolás Solabarrieta tras fotos con nueva pareja

El posteo del ex futbolista con la influencer generó diversas reacciones entre sus seguidores, donde algunos mencionaron en reiterados comentarios a Valentina Torres.

Nicolás Solabarrieta sorprendió a sus seguidores al publicar fotos con Judith Le Blanch, quien sería su nueva pareja.

El ex futbolista compartió imágenes de un viaje de ambos a Marruecos, mostrándose por primera vez desde que iniciaron los rumores de romance.

De hecho, la propia influencer posteó más registros en los que señaló: “Ahora ya no me gustan tanto las fotos en las que salgo sola”.





Usuarios comentaron publicaciones de Nicolás Solabarrieta y Judith Le Blanch

Las publicaciones no pasaron inadvertidas para los usuarios, quienes repletaron de comentarios el Instagram del chico reality y la joven.

Uno de los temas que más se mencionó es la supuesta “similitud” entre Le Blanch y Valentina Torres, ex pareja de Solabarrieta.

“Se parece a la Guarén”, “la Guarén es más bonita” o “es una mezcla”, fueron solamente algunas de las respuestas que aparecieron en el pérfil del otrora delantero.

Una situación similar se vio en el posteo de la influencer, desatando un intenso debate entre defensores y críticos.

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