Nico Solabarrieta publicó románticas fotos con influencer y desató ola de comparaciones

El exparticipante de Fiebre de Baile compartió algunas postales en Marruecos junto a Judith Le Blanch.

Nicolás Solabarrieta se mostró con la influencer Judith Le Blanch a través de publicaciones e historias de Instagram.

El exparticipante de Fiebre de Baile compartió románticas fotografías durante su viaje en pareja en Marruecos.

Le Blanch además realizó una especial publicación exclusivamente con imágenes junto a Solabarrieta. En total fueron once.

En la descripción, la influencer escribió: “Ahora ya no me gustan tanto las fotos en las que salgo sola”.





“El regalo más inesperado”, respondió Nicolás. Pero no solo destacó el mensaje del hijo de Ivette Vergara.

También las redes se llenaron de comparaciones con Guarén, expareja de Solabarrieta, con quien tuvo una mediática relación.

“Es igual a la Guarén”, “¿por qué siempre buscan a alguien parecido a los ex?” y ” tiene un aire a la Guarén”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron y con más likes en la publicación.