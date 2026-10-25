“Me ninguneaba y pisoteaba”: Yoan Amor rompe el silencio y responde a acusaciones por su salida de La Noche
El exvocalista de La Noche se refirió a los dichos sobre su vínculo con Leo Rey. “El que se está colgando de Leo Rey es otro”, lanzó.
Yoan Amor, exintegrante del grupo La Noche, se refirió a los rumores de que lo habrían echado de la banda por ser “carretero”.
Además, respondió a quienes lo acusaron de “colgarse” de Leo Rey tras su masivo éxito en las últimas semanas.
Yoan Amor aborda su salida del grupo La Noche
A través de un video publicado en su Instagram, Yoan reveló que “hace unos días recibí un llamado, amenazándome por esto mismo, que hablarían esto de mí”, reveló.
En este contexto, el cantante desmintió lo dicho: “A mí no me echó nadie, yo me fui por las mías, porque tenía problemas con el baterista”.
No obstante, Yoan asumió que sí “fui carretero, totalmente. Tenía 23 años cuando entré a la banda, era un boom y yo estaba en las nubes”.
“Pero siempre fui responsable. Decían que no iba a los ensayos… si alguna vez no fui a uno fue porque esta persona me ninguneaba y me pisoteaba“, agregó.
En esa misma línea, contó que el baterista se jactaba de ser el más veterano de La Noche, de tener más experiencia y de haber formado parte de más festivales de Viña.
Por otro lado, el exvocalista de la banda afirmó sobre las acusaciones: “Yo no me estoy colgando de Leo Rey, yo soy de Alexítico. El que se está colgando de Leo Rey es otro”.