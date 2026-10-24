Aguinaldo de Navidad 2026 para pensionados: Revisa el monto y quiénes lo reciben

Para apoyar económicamente a las personas pensionadas en las celebraciones de fin de año, el IPS entrega un monto extra junto a la pensión de diciembre.

Se acerca una de las épocas más esperadas por los chilenos, especialmente por sus celebraciones: las fiestas de fin de año.

Para apoyar económicamente a las familias, el Estado entrega el Aguinaldo de Navidad, un beneficio dirigido a las personas pensionadas.





Este el monto del Aguinaldo de Navidad que se suma a tu pensión

El Instituto de Previsión Social (IPS) entrega junto a la pensión de diciembre un monto extra de al menos $29.055 a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Ese fondo base podría aumentar en $16.415 por cada carga familiar que el beneficiario tenga acreditada al 30 de noviembre de 2026.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Navidad?

Son beneficiarias del Aguinaldo de Navidad, las personas que al 30 de noviembre de 2026 sean pensionadas y pertenezcan a uno de estos grupos: