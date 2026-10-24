Caso Sofía Sánchez: Fiscalía prepara diligencia clave para hallar el cuerpo de la joven

Las diligencias se concentrarán en el Canal San Carlos, ya que según testimonios de testigos, en ese lugar habría sido arrojado el cuerpo de la víctima.

La Fiscalía instruyó nuevas diligencias para encontrar el cuerpo de Sofía Sánchez, joven que participó en el docurreality Mamá a los 15 y cuyo rastro se perdió en agosto en la comuna de Peñalolén, en la región Metropolitana.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la joven se encontraba en situación de calle y habría sido víctima de un homicidio ocurrido la noche del 23 de agosto en una zona de asentamientos precarios ubicados en avenida Tobalaba.

De acuerdo a la investigación, el presunto autor la habría golpeado con un palo y posteriormente arrojado su cuerpo al canal San Carlos.





Ante los hechos, un hombre identificado como Jaime Peña Silva, también en situación de calle, quedó en prisión preventiva tras ser retenido como el principal sospechoso del crimen de la joven.

Sofía Sánchez se hizo conocida públicamente en 2015, cuando participó en docurreality Mamá a los 15, emitido por TVN.

Las diligencias de Fiscalía para encontrar el cuerpo de Sofía Sánchez

La fiscal jefa de La Florida, Peñalolén y Macul, Pamela Valdés, anunció que se realizará el secado de un tramo del cauce para facilitar las labores de búsqueda.

La medida responde a los testimonios que sitúan en ese lugar el cuerpo de la víctima.

“ Se va a realizar el secado del canal , en este caso, se van a realizar búsquedas para lograr encontrar su cuerpo. Además, los testigos presenciales indican que fue arrojado a ese lugar, lugar que está al costado de los rucos donde había concurrido la víctima”, señaló la persecutora.

Las diligencias están a cargo de detectives de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron entrevistas, análisis criminal y levantamiento de antecedentes para reconstruir lo ocurrido.

Imputado quedó en prisión preventiva

Por estos hechos, Jaime Peña Silva fue detenido y formalizado por su presunta responsabilidad en el homicidio de Sofía Sánchez Marincovich.

Tras la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Además, se estableció un plazo de 90 días para desarrollar la investigación, periodo en el que la Fiscalía deberá continuar reuniendo antecedentes y esclarecer las circunstancias del crimen.