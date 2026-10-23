En prisión quedó sujeto acusado del crimen de Sofía Sánchez Marincovich, exprotagonista de “Mamá a los 15”

Según Fiscalía, el detenido habría asesinado a la mujer tras golpearla con un palo en reiteradas oportunidades para luego arrojar su cuerpo al canal San Carlos.

Jaime Peña Silva, hombre que vive en situación de calle hace 20 años, quedó en prisión preventiva por ser el principal sospechoso del crimen de Sofía Sánchez Marincovich , quien se hizo conocida públicamente por su participación en el programa “Mamá a los 15”.

The Clinic informó que la investigación fue desarrollada por la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) de la PDI junto a Pamela Valdés, jefa de la Fiscalía Local de La Florida.

La persecutora expuso una serie de antecedentes en la audiencia de formalización contra el imputado, como el relato de testigos para acreditar en primera instancia la responsabilidad de Peña Silva en el homicidio, el cual, según el Ministerio Público tiene el carácter de consumado.





Crimen habría ocurrido en agosto

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, los hechos habrían ocurrido la noche del 23 de agosto de 2026, en unos rucos instalados en Avenida Tobalaba.

Según lo manifestado por la fiscal, Sofía Sánchez habría llegado esa noche hasta el lugar para consumir drogas. Ahí, se habría generado una discusión con Peña Silva, quien está acusado de golpearla con un palo de punta de fierro en reiteradas ocasiones, para luego arrojar el cuerpo al canal San Carlos.

Para establecer la presunta responsabilidad del detenido, fueron claves los testimonios de al menos dos personas que compartían los rucos y que fueron testigos del crimen.

“Recuerdo que esa noche, mientras me encontraba con Claudia al interior de la carpa del Jaime, este estaba con Sofía afuera, escuché un grito de la mujer, por lo que me asomé a mirar. De pronto, veo al Jaime pegándole con un palo. Eso me asustó y salí corriendo”, relató una testigo a la PDI.

Al día siguiente, una amiga de Sofía intentó contactarse con ella, al no tener éxito, le avisa a un hombre llamado Cristopher, identificado como la pareja de la víctima, quien concurre hasta la Subcomisaría San Luis de Carabineros en Peñalolén para ingresar una denuncia por presunta desgracia.

A partir de ahí se dispusieron diligencias investigativas, donde detectives fueron hasta los rucos de Tobalaba y tomaron declaración a los testigos y encontraron unas prendas, que luego Christopher determinó que eran de Sofía.

Cuerpo de Sofía aún no aparece

La fiscal Pamela Valdés ordenó el secado del Canal San Carlos, en el tramo donde el imputado habría arrojado a la víctima, según testigos.

A pesar de que el cuerpo no ha sido encontrado, el Ministerio Público consideró que había suficientes antecedentes para imputar a Peña Silva por un homicidio calificado. Además, se fijó en 90 días el plazo de la investigación.