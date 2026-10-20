Aguinaldo de Navidad 2026 entrega hasta $78 mil: Los montos para pensionados y funcionarios públicos

El aporte económico se paga en diciembre y está dirigido a pensionados y trabajadores del sector público que cumplan con ciertos requisitos.

Se acerca la llegada de fin de año y con ello también se acerca el pago del Aguinaldo de Navidad 2026, un beneficio económico destinado a pensionados y funcionarios públicos que cumplan con los requisitos.

Para este 2026, en el caso de los pensionados que cumplen los requisitos establecidos por ley pueden recibir este aporte junto con su pensión, mientras que los funcionarios públicos acceden al beneficio según su situación laboral y las remuneraciones que perciben.





Aguinaldo de Navidad para pensionados: monto, requisitos y fecha de pago

Según los montos establecidos de acuerdo a la información de Chile Atiende, los pensionados que cumplan las condiciones establecidas por ley recibirán un Aguinaldo de Navidad de $29.055 .

El beneficio contempla un incremento de $16.415 por cada persona acreditada como causante de asignación familiar o maternal al 30 de noviembre de 2026..

Los montos que pueden recibir los pensionados son los siguientes:

Sin cargas familiares: $29.055.

Con una carga familiar: $45.470.

Con dos cargas familiares: $61.885.

Con tres cargas familiares: $78.300.

Requisitos y quiénes lo reciben

Para acceder al beneficio, las personas deben tener la calidad de pensionadas al 30 de noviembre de 2026 y pertenecer a alguno de los grupos contemplados en la normativa.

Beneficiarios/as de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados/as del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados/as de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados/as de Caja de Previsión de Dipreca y Capedrena.

Pensionados/as de las Mutualidades de Empleadores.

Pensionados/as de reparación: Rettig y Valech.

Pensionados/as de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios/as de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

Beneficiarios/as del Subsidio por Discapacidad Mental.

Fecha de pago

El aguinaldo se entregará durante diciembre de 2026, junto con la pensión correspondiente a ese mes. La fecha exacta dependerá del calendario de pago de cada beneficiario.

Aguinaldo de Navidad para empleados públicos

En el caso de los trabajadores del sector público, los montos definitivos del Aguinaldo de Navidad 2026 todavía están pendientes de confirmación oficial.

Como referencia, durante 2025 los montos fueron los siguientes:

$71.206 : para quienes tenían una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493.

: para quienes tenían una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493. $37.666: para quienes superaban ese umbral, siempre que cumplieran el límite de remuneración bruta establecido.

¿Quiénes pueden recibirlo?

El beneficio está dirigido a funcionarios y trabajadores de instituciones contempladas en la normativa que regula los aguinaldos del sector público.

Fecha de pago

En el caso de los empleados públicos el Aguinaldo de Navidad se entrega durante diciembre y se incorpora al proceso de pago de remuneraciones de cada institución, por lo que la fecha específica deberá ser informada por el respectivo organismo empleador.