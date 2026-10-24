Buscan a joven desaparecido en Maipú: Caso es investigado como homicidio y ya hay un detenido

Desde su familia confirmaron que el joven habría sido asesinado y ya hay un detenido por el crimen.

La Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando la desaparición de un joven de 19 años en la comuna de Maipú.

Se trata de Benjamín Galdámez Rojas, a quien su familia buscó intensamente a partir del martes, día en que quedó incomunicado y se le perdió el rastro.

Buscan a joven de 19 años desaparecido en Maipú

Este sábado, en medio de las labores de rastreo encabezadas por la PDI en el sector del Zanjón de la Aguada, donde habría estado por última vez el joven, su familia confirmó su muerte.

“Con el profundo dolor de mi alma, les transmito la información de PDI. A mi hijo Benjamín le quitaron la vida “, afirmó su padre, Israel, en redes sociales. “Por ahora lo único que nos queda es la fuerza, ánimo y buenos deseos que nos han entregado en estos días que han sido terribles”.

En la misma publicación agregó: “Esperamos que el cuerpo sea encontrado pronto. La búsqueda podría ser desde Maipú hasta la costa, debido a las fuertes lluvias del pasado martes”.

“Les suplico que puedan correr la voz para que la gente de las comunas aledañas pongan la vista en las riveras de los ríos respectivos”, expresó.

Un detenido por muerte de joven de 19 años

Las autoridades investigan el caso como un homicidio, por lo que este viernes se detuvo a un hombre de 20 años, el principal sospechoso del crimen.

El imputado se encuentra en las dependencias de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la PDI. Durante la tarde pasará a control de detención en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

Esta jornada también estará enfocada en la búsqueda del cuerpo de Benjamín. Esta comenzará en el sector del Zanjón de la Aguada en Maipú, a la altura de Casas de Lo Espejo, cerca de la Autopista del Sol.

La ruta de rastreo podría continuar siguiendo el curso del río Mapocho hasta el río Maipo, que finalmente desemboca en el océano Pacífico.