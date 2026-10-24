¿Lloverá hoy en Santiago? Allison Göhler anticipa posibles “gotitas” para este sábado

La meteoróloga adelantó que podría caer agua en sectores precordilleranos, pero no en grandes montos. La lluvia regresaría a la región Metropolitana la próxima semana.

La posibilidad de lluvia se mantiene para este sábado en algunos sectores de Santiago, según el pronóstico entregado por la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler.

La especialista explicó que durante la jornada podría haber precipitaciones pero de carácter muy débil, que no representarían mayor preocupación durante horas de la tarde.

Según explicó, hay una perturbación en el océano, asociada a un centro de baja presión frente a las costas de Santiago y Valparaíso, la que podría favorecer la llegada de nubosidad durante el resto de la jornada.





“Por lo tanto, hay que tener ojo, porque estas nubes van a entrar el resto de esta jornada y podrían activarse en general algunas gotitas hoy día sábado. Así que yo no bajaría la guardia, sobre todo hay que recordar que estas perturbaciones se activan más en sectores cordilleranos “, comentó.

“Podríamos tener la activación de gotitas, algo débil. No es nada de qué preocuparse. Desde el centro al oriente”, agregó.

¿Lluvia continuará la próxima semana?

En cuanto al pronóstico de la próxima semana, Allison Göhler adelantó que la inestabilidad podría continuar los próximos días.

El lunes también existe la posibilidad de chubascos en Santiago, por lo que el panorama podría seguir marcado por cambios en las condiciones meteorológicas.

“El día lunes también hay posibilidad de que tengamos algunos chubascos en la capital, así que hay que prepararse”, comentó.

Sin embargo, anticipó un cambio para el miércoles, jornada en que las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 26 y 27 °C, dando paso a condiciones más propias de la primavera.