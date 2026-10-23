¿Lloverá este viernes en Santiago? Allison Göhler adelantó cómo estará el tiempo este fin de semana

La meteoróloga de Chilevisión anticipó una jornada con abundante nubosidad, chubascos intermitentes y una temperatura máxima cercana a los 20 °C. Pero, ¿qué pasará con el resto de los días?

La lluvia todavía podría hacerse presente en Santiago durante este viernes. Así lo explicó Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, quien anticipó una jornada con abundante nubosidad, chubascos intermitentes y una temperatura máxima cercana a los 20 °C.

“Vamos a seguir con un día inestable”, señaló la especialista en CHV Noticias AM. Aunque las precipitaciones serían débiles, advirtió que hacia la tarde y principalmente durante la noche podrían intensificarse ligeramente, con la posibilidad de nuevos chubascos en la capital.

Göhler explicó que durante el día también habrá momentos en que se abrirá la nubosidad, permitiendo que suban las temperaturas. Sin embargo, llamó a considerar que los 20 grados corresponden a la máxima y que la nubosidad predominará durante la jornada .





¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Santiago?

Para el sábado 24 de octubre, la meteoróloga adelantó que todavía quedarán restos de inestabilidad, que podrían activarse principalmente en sectores cordilleranos.

Por ello, no descartó por completo algunas precipitaciones, aunque con una probabilidad menor que este viernes. La máxima rondaría nuevamente los 20 °C, con algunos quiebres de nubosidad durante la mañana.

El domingo 25, en cambio, se espera una mejoría más clara en la capital. “Vamos a sentir un domingo más primaveral con cielo despejado a parcial” , anunció Göhler, quien pronosticó una temperatura máxima de 24 °C.

La especialista también mencionó que el lunes podría volver a registrarse algo de lluvia en sectores altos, por lo que la mejoría del domingo no implica que desaparezca completamente la inestabilidad.

Respecto del panorama regional, Göhler indicó que este viernes se mantiene la posibilidad de actividad eléctrica entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos, junto con chubascos más débiles que los registrados durante los días anteriores.