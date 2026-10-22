22/ 10/ 2026 07:56

VIDEO | Captan nuevo registro de tromba marina frente a costas de Coronel en medio de intenso sistema frontal

Un nuevo registro se dio a conocer de la tromba marina frente a las costas de la comuna de Coronel, en la región del Biobío. Testigos señalaron que el inusual fenómeno no llegó a la orilla de la playa ni provocó daños a personas o viviendas. Si bien no se registraron afectaciones, se mantiene el aviso por nubes convectivas en la zona, abarcando comunas como Hualpén, Talcahuano, Coronel y Concepción.