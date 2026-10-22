Actualizan hasta cuándo lloverá en Chile: precipitaciones se extenderían hasta diciembre

En conversación con CHV Noticias AM, el meteorólogo Andrés Moncada adelantó que las precipitaciones volverían a intensificarse durante la tarde de este jueves, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizos.

Las intensas lluvias que se registran en plena primavera han marcado las últimas semanas en distintas regiones del país. Ante este escenario, el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, anticipó que las precipitaciones podrían extenderse más de lo pronosticado inicialmente.

En conversación con CHV Noticias AM, el especialista explicó que las condiciones inestables continuarán en el Biobío.

Según detalló, en las últimas 24 horas se acumularon más de 60 milímetros en el aeropuerto de Concepción y valores superiores a los 50 milímetros en el Golfo de Arauco.

Lluvias y posibles tormentas eléctricas en el Biobío

Aunque durante la mañana de este jueves se registraba una pausa con precipitaciones débiles, Moncada adelantó que las lluvias volverían a intensificarse durante la tarde, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizos.





El meteorólogo señaló que podrían acumularse hasta 20 milímetros solamente durante la tarde, producto de nubes convectivas.

Además, indicó que el Servicio Meteorológico de la Armada mantenía un aviso por posibilidad de tornados y trombas marinas entre las regiones del Maule y Los Lagos , vigente al menos hasta el viernes.

¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en Chile?

Respecto del panorama para los próximos meses, Moncada sostuvo que las lluvias podrían seguir superando los niveles habituales durante lo que resta de la primavera.

“La Dirección Meteorológica de Chile ya indicó que las precipitaciones van a continuar registrándose por sobre lo normal, por lo menos hasta el mes de diciembre ”, afirmó. Según precisó, esta proyección comprende desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Ríos.

Esto no significa que lloverá de manera permanente ni que los sistemas frontales mantendrán la misma frecuencia de estas semanas. El especialista explicó que, por razones estacionales, hacia diciembre disminuyen las lluvias en la zona central.