VIDEO | Reportan tornado en el Maule: Confirman daños y caída de árboles
En un primer momento, la Red Geocientífica de Chile lo clasificó como nube embudo, pero luego señaló que se trataba de un tornado.
La Red Geocientífica de Chile y a través de sus redes sociales, confirmó que se produjo un tornado en la comuna de Retiro, región del Maule. Este fenómeno climático también afectó otras localidades cercanas.
“Nuestros analistas han confirmado que a las 14:07 horas se produjo un tornado (EF0 o EF1) en la comuna de Retiro, afectando los sectores Maitenes y Huaso Chileno”, se informó.
En un primer momento, la entidad había señalado que se trataba de una nube embudo, que había provocado daños y caída de árboles. Sin embargo, y tras los análisis respectivos, se confirmó que era un tornado.
AHORA – MAULE ⚠️🌪️ Nuestros analistas han confirmado que a las 14:07 horas se produjo un tornado (EF0 o EF1) en la comuna de Retiro, afectando los sectores Maitenes y Huaso Chileno.
Nos encontramos trazando su trayectoria. Ampliaremos.
— Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 21, 2026