“Lula es humanidad”: El sentido mensaje de Gabriel Boric ad portas de segunda vuelta en Brasil

El expresidente manifestó su apoyo a Lula da Silva y destacó varios aspectos del mandatario brasileño, con quien compartió distintos momentos durante su paso por La Moneda.

Gabriel Boric compartió un sentido mensaje sobre Lula da Silva a tan solo horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, que se realizará este domingo 25 de octubre.

A través de su X, el exmandatario manifestó su apoyo hacia el candidato de izquierda que busca la reelección y permanecer en la cabecera del Gobierno.

De igual manera, Boric destacó varios aspectos representativos del presidente de la República Federativa de Brasil, con quien compartió distintos momentos durante su paso por La Moneda.

El sentido mensaje de Gabriel Boric sobre Lula ad portas de elección presidencial en Brasil

“En vez de referirme a Bolsonaro y lo que representa, prefiero hablarles de Lula. De ese viejo lindo que con 80 años sigue luchando por y con todos nosotros “, comenzó.

Luego, siguió describiéndolo: “Lula siempre te recibe con una sonrisa, y con toda la historia y experiencia que tiene, nunca deja de preguntar “cómo estás”. Pero lo pregunta en serio, no por una mera formalidad”.

“De él aprendí que puedes no saber el nombre de una persona que te saluda, pero que siempre tenemos que darnos el tiempo de mirar a los ojos. Y les prometo que mirando a los ojos del pueblo, como lo hace Lula, se aprende más de historia y de la vida que en cualquier doctorado”, explicó.





Boric continuó con su dedicatoria: “Lula ha cambiado para mejor la existencia de mucha gente, y nunca está satisfecho porque sabe que se puede más. Que en un mundo más rico que nunca no podemos quedarnos tranquilos mientras siga habiendo pobres”.

“También ha sido un guardián del planeta, en especial de su pulmón más importante que es el Amazonas. Frente a la desforestación ha dicho basta, pero también ante la crisis climática se ha plantado frente a los países ricos a exigirles que son ellos los que más responsabilidad tienen”, añadió.

Finalmente, el ex presidente de la República de Chile expresó estar “agradecido de Lula porque ha sido generoso con nuestra generación, pero no solo enseñando sino que también dispuesto a aprender. Y siempre con cariño”.

“Una vez me dijo que quería vivir hasta los 120 años, porque tenía mucha energía y ganas de compartir lo que hasta ahora le ha tocado. Yo le creo”, reveló.

Sobre la segunda vuelta de las elección presidencial que se llevará a cabo este domingo, Boric planteó: “Espero de todo corazón que Lula gane. Porque al final del día, Lula es humanidad”.

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