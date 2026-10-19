19/ 10/ 2026 09:14

“Tu padre sabe que soy mejor que tú”: El tenso cruce de Lula y Flavio Bolsonaro en debate por elecciones

Brasil entró en la recta final de las elecciones. El senador Flavio Bolsonaro y el actual presidente Luis Inacio Lula Silva protagonizaron un nuevo cara cara antes de la segunda. Uno de los momentos más comentados y virales en redes sociales fue cuando Bolsonario aseguró que un 73% de los votos emitidos en las prisiones fueron para el candidato del Partido de los Trabajadores. “Sí, quiero que el 100% de los presos voten, hasta tu padre“, contestó el mandatario. “Tu padre puede votar por mí. Él te conoce y sabe que yo soy mejor que tú“, agregó.